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  3. 18 Nisan 2017 22:50

Hindistanda 8 aylık bebek 17 kilo ağırlında

Hindistan’da ortalama kiloya uygun doğan bebek şimdi 4 yaşında bir bebeğin ağırlığında.

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Beratcanın babası annenin de ceza almasını istedi
Beratcanın babası annenin de ceza almasını istedi
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Şehit ateşi Ercişe düştü
Şehit ateşi Ercişe düştü
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Facebook cinayeti zanlısı ikendini vurdu
Facebook cinayeti zanlısı ikendini vurdu
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Genç kızın 'twerk' dansı, trafik kazasına neden oldu
Genç kızın 'twerk' dansı, trafik kazasına neden oldu
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Eczanede oturanlara tekerlek çarptı
Eczanede oturanlara tekerlek çarptı
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Şehit hakimin acı haberi Orduya ulaştı
Şehit hakimin acı haberi Orduya ulaştı