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  3. 26 Temmuz 2017 18:15

Hindistanda apartman çöktü: 17 ölü

Hindistan'ın Mumbai şehrinde bir apartmanın çökmesi sonucu 17 kişi hayatını kaybetti.

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İncirlik Hava Üssünde askeri hava hareketliliği
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Aliağada orman yangını
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TBMM önünde eylem yapan gruba müdahale: 16 gözaltı
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İhale anlaşmazlığı baskını: 1 ölü, 1i ağır 2 yaralı
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