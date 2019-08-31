Hindistan’da kimya fabrikasında patlama: 12 ölü, 58 yaralı
31 Ağustos 2019 18:40
Hindistan’da kimya fabrikasında patlama: 12 ölü, 58 yaralı
Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde bulunan bir kimya fabrikasında meydana gelen patlama sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı.Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde Dhule bölgesindeki bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Yaşana patlama ve sonrasında çıkan yangın sonucu fabrikada çalışan 12 kişinin hayatını kaybettiği ve 58 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Polis yaptığı...