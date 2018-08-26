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  3. 26 Ağustos 2018 16:40

Hindistan’da sel nedeniyle yılanlar sokağa döküldü

Hindistan’ın Kerala eyaletinde sel felaketinin ardından suların çekilmesiyle birlikte, yılanlar sokaklara döküldü. Haziran ayından bu yana sel felaketinin etkili olduğu Kerala eyaletinde, suların çekilmesiyle birlikte halk, yılan tehdidiyle karşı karşıya kaldı. Suların çekilmesinin ardından evlerine dönenler, eşyalarının arasında ya da evlerinin bahçelerinde, sokaklarda piton, kobra ve...

Bilgin Pro
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