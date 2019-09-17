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  3. 17 Eylül 2019 17:00

Hindistan’da şiddetli yağış ve sel faciası

Hindistan’da ülke genelinde etkili olan şiddetli yağış ve sel nedeniyle 1 Haziran ile 14 Eylül tarihleri arasında bin 422 kişi hayatını kaybetti.

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Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri: Polis alarma geçti !
Çağlayan Adliyesi'nde silah sesleri: Polis alarma geçti !
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Taksisinde unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim etti
Taksisinde unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim etti
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Önce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandı
Önce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandı
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10 Kasım'da göbek atan müdüre iade-i itibar
10 Kasım'da göbek atan müdüre iade-i itibar
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Şort giydiği için darp edilen Melisa Sağlam davasında karar açıklandı
Şort giydiği için darp edilen Melisa Sağlam davasında karar açıklandı
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Adana'da korkunç olay ! Tanınmaz hale geldi
Adana'da korkunç olay ! Tanınmaz hale geldi
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