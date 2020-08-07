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  3. 07 Ağustos 2020 21:30

Hindistan'daki uçak kazasında ölü sayısı 16'ya, yaralı sayısı 123'e yükseldi

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Adana'da bozdurduğu 6 bin doları çaldırdı
Adana'da bozdurduğu 6 bin doları çaldırdı
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Beyrut patlamasının en net görüntüleri yayınlandı
Beyrut patlamasının en net görüntüleri yayınlandı
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Erdoğan'dan çok konuşulacak döviz ve Akşener'e ittifak daveti açıklaması
Erdoğan'dan çok konuşulacak döviz ve Akşener'e ittifak daveti açıklaması
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Kargo çalışanı kolileri basket atar gibi kamyona fırlatırken yakalandı!
Kargo çalışanı kolileri basket atar gibi kamyona fırlatırken yakalandı!
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Penisinden 29 adet bilye çıktı
Penisinden 29 adet bilye çıktı
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5 yıldızlı otelin plaj isyanı
5 yıldızlı otelin plaj isyanı
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