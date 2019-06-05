Hint keneviri yetiştirmek için oto yıkamacıya özel sistem kurdu
05 Haziran 2019 11:05
Hint keneviri yetiştirmek için oto yıkamacıya özel sistem kurdu
Polis ekipleri, Küçükçekmece’de uyuşturucu imalatı yapan bir oto yıkamacıya operasyon düzenledi. Operasyonda, 96 adet saksılara dikili vaziyette büyük kök Hint keneviri, 5 kilo 135 gram yaş Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon anı ve Hint keneviri yetiştirmek için kurulan düzenek kameraya yansıdı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi’nde bulunan bir oto yıkamacı...