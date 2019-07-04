Hintli vekil mühendisin başından aşağı çamur boşalttı
04 Temmuz 2019 20:45
Hintli vekil mühendisin başından aşağı çamur boşalttı
Hindistan’ın Mumbai kentinde yolların bakımsız olmasından şikayetçi olan bir vekil yol çalışması yürüten mühendislerden birinin kafasından aşağı çamur boşalttı. Olayın sosyal medyada yayılması üzerine vekil gözaltına alındı. Hindistan’ın Mumbai kentinde yolların bakımsız olmasından şikayetçi olan Nitesh Rane isimli bir vekil, destekçileri ile birlikte yol çalışmalarının yapıldığı bölgeye...