Anasayfa Video Galeriler Gündem Hipodromda temizlik işçisine tokatlı saldırı! Hipodromda temizlik işçisine tokatlı saldırı! 09 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 13:40 Güncelleme: 09 Ocak 2023 Pazartesi 13:40 İzmir Buca'da Şirinyer Hipodromu'nda bir temizlik işçisi, görevini yaptığı sırada bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, temizlik personeli şahıstan şikayetçi oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63bbef1702d5de160a01b0d7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Fotoğraflar ABD'den değil Türkiye'den! Ev ev gezip ''korku'' saçtılar Yol buz pistine döndü, araçlar birbirine girdi Tam 14 yıl sürdü... İzmir'in yanan ormanları yeniden yeşillendi İstanbul'da 2 kadının cansız bedeni bulundu Gürcistan sınırındaki ''iPhone'' kuyruğundan eser kalmadı İstanbul’da değnekçilere operasyon: Çok sayıda gözaltı var Öğrenci servisi devrildi: 1 öğrenci öldü 14 öğrenci yaralı Motosiklet hırsızları kamerada; savunması pes dedirtti Bağcılar'da binanın kundaklanması kamerada