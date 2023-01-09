Hipodromda temizlik işçisine tokatlı saldırı!

İzmir Buca'da Şirinyer Hipodromu'nda bir temizlik işçisi, görevini yaptığı sırada bir kişinin tokatlı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, temizlik personeli şahıstan şikayetçi oldu.

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