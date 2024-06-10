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Hira Mağarası'nda kuyruğun ucu bucağı gözükmedi

Hac farizası için kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, son Peygamber Hz. Muhammed'e ilk vahyin geldiği Mekke-i Mükerreme'deki Nur Dağı'nı da ziyaret ederek Hira Mağarası yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

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