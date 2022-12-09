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  4. Hiranur Vakfı'nın kapatılması için başvuruda bulunuldu

Hiranur Vakfı'nın kapatılması için başvuruda bulunuldu

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Halkın Kurtuluş Partisi, çocuk istismarı skandalıyla gündeme gelen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kapatılması için resmen başvuruda bulundu.

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