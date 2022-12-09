Anasayfa Video Galeriler Gündem Hiranur Vakfı'nın kapatılması için başvuruda bulunuldu Hiranur Vakfı'nın kapatılması için başvuruda bulunuldu 09 Aralık 2022 Cuma Saat: 15:59 Güncelleme: 09 Aralık 2022 Cuma 15:59 Halkın Kurtuluş Partisi, çocuk istismarı skandalıyla gündeme gelen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kapatılması için resmen başvuruda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6393312cab097e7102163fa3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kreşte çocuklara öğretmen şiddeti kamerada Mezarından çıkarıp sokakta gezdirdiler 15 yıl sonra Türkiye'ye köyüne döndü, karşılaştığı manzara şoke etti Firari FETÖ’cü böyle yakalandı ''Başkandan alacağım var'' deyip parti binasını kundakladılar Teslim olan kadın terörist, PKK'daki çöküşü anlattı: ''Suriye'den bile gelmiyorlar'' Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı Polisten kaçarken ineklere yakalandı