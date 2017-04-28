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  3. 28 Nisan 2017 17:20

Hırdavatçıdan 200 bin TLlik hırsızlık

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayında hırdavatçı dükkanından 200 bin TL değerinde malzeme çalan şahıs yakayı ele verdi.

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