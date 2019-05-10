Hırka-i Şerif Ramazan’ın ilk Cuma’sında ziyarete açıldı
10 Mayıs 2019 16:35
Hırka-i Şerif Ramazan’ın ilk Cuma’sında ziyarete açıldı
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in vasiyeti üzerine Veysel Karani Hazretlerine hediye edilen kutsal emanetlerden Hırka-i Şerif, Ramazan’ın ilk Cuma’sında düzenlenen törenle ziyaretçilere açıldı. Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi Ramazan ayının ilk cuma günü düzenlenen törenle ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif Camii’nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel...