Anasayfa Video Galeriler Gündem Hırka-i Şerif ziyarete açıldı Hırka-i Şerif ziyarete açıldı 24 Mart 2023 Cuma Saat: 14:00 Güncelleme: 24 Mart 2023 Cuma 14:00 İstanbul Fatih'te bulunan Hırka-i Şerif, Ramazan ayı ile birlikte ziyarete açıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/641d82c5a1045046a24797e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da adliye önünde silahlı saldırı; yaralılar var 4 katlı yüzen saray İstanbul'a demirledi! İçinde yok yok Balyoz davasında Çetin Doğan'a hapis cezası İstanbul'da vahşet! Taşla öldürdü, cesedini parçalayıp buzdolabına koydu Milletvekili adaylığını açıklarken kalp krizi geçirdi! O anlar kamerada Apartmanda 4 saat süren pitbull dehşeti Bu da Ramazan yasağı! Bu mahalleye davulcunun girmesi yasak! TOGG güzel haberi bu video ile duyurdu Masraf çıkmasın diye aracını trafikten çekti ama...