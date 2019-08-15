Hırsını alamayınca dolmuşu tekmeledi: O anlar kamerada
15 Ağustos 2019 16:50
Hırsını alamayınca dolmuşu tekmeledi: O anlar kamerada
Trabzon’da bugün Kahramanmaraş caddesi Hızırbey mahallesinde trafikte yaşanan bir tartışma cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay saat 15.00 sıralarında Hızırbey Camisi önünde yaşandı. Dolmuş şoförü ile bir yaya arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmemesi için çevredeki vatandaşlar araya girerken, gencin dolmuş şoförüne olan tepkisi bir...