Anasayfa Video Galeriler Gündem Hırsız insafa geldi, çaldığı gibi iade etti Hırsız insafa geldi, çaldığı gibi iade etti 22 Ağustos 2023 Salı Saat: 15:05 Güncelleme: 22 Ağustos 2023 Salı 15:05 Edirne'de camide bir vatandaşın namaz kıldığı esnada yanındaki kişi tarafından çalınan telefonu, 3 gün sonra caminin kapısına bırakıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e4a4837ac93e4d7016b213" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dünyada eşi benzeri yok! 8 asırlık tarihi mekan ziyarete kapatıldı Burası Türkiye'nin bungalov kenti! Önüne gelen bu işe giriyor Çanakkale’de büyük orman yangını Hafriyat kamyonu alt geçitteki aracın üstüne uçtu! Görüntüler olay oldu! Taksim'de yine para saçtılar ''Fahiş fiyat'' mührüne ''tadilattayız'' kamuflajı ayıbı İstanbul'da laf atma kavgası: 3 yaralı Yunanistan'da orman yangını Türk köylerine ulaştı Bu inanılmaz görüntüler Türkiye'de çekildi