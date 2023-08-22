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  4. Hırsız insafa geldi, çaldığı gibi iade etti

Hırsız insafa geldi, çaldığı gibi iade etti

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Edirne'de camide bir vatandaşın namaz kıldığı esnada yanındaki kişi tarafından çalınan telefonu, 3 gün sonra caminin kapısına bırakıldı.

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