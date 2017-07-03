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  3. 03 Temmuz 2017 13:45

Hırsız ne bulduysa çaldı

Adana'da düğün salonundan ve bir marketten iki cep telefonu, bir iş yerinin deposundan 3 merdiven ve 1 kapı çaldığı ileri sürülen hırsız tutuklandı.

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