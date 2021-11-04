Anasayfa Video Galeriler Gündem Hırsız sandılar bakın ne çıktı! Hayatlarının şokunu yaşadılar Hırsız sandılar bakın ne çıktı! Hayatlarının şokunu yaşadılar 04 Kasım 2021 Perşembe Saat: 12:30 İtalya'da evlerine hırsız girdiğini zanneden bir çift, yatak odası balkonunda nesli tükenme tehlikesi altında olan bir ayıyla karşılaştı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6183a845504b7d698662bbd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bisikletle 58 bin kilometre yol katetti! Türkiye'ye hayran kaldı Erdoğan yıl sonu büyüme hedefini açıkladı Metrobüste dilenci operasyonu Türk bilim insanları iki yeni deniz canlısı keşfetti AK Partili Yavuz'un canlı yayındaki zor anları Son 1 haftada evleri 5 kez yandı, diken üstünde yaşıyorlar SMA hastası minik Nergiz yardım bekliyor Bu kadarına da pes! Küçük çocuğu çarşafla sarkıttılar CHP'li Şener'in Erdoğan'la ilgili örnek verdiği film Meclis'i karıştırdı