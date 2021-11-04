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  4. Hırsız sandılar bakın ne çıktı! Hayatlarının şokunu yaşadılar

Hırsız sandılar bakın ne çıktı! Hayatlarının şokunu yaşadılar

İtalya'da evlerine hırsız girdiğini zanneden bir çift, yatak odası balkonunda nesli tükenme tehlikesi altında olan bir ayıyla karşılaştı.

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