Hırsız sandılar bakın ne çıktı! Hayatlarının şokunu yaşadılar

İtalya'da evlerine hırsız girdiğini zanneden bir çift, yatak odası balkonunda nesli tükenme tehlikesi altında olan bir ayıyla karşılaştı.

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