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  3. 30 Mayıs 2017 19:45

Hırsızı berber yakaladı

Elazığ'da müşteri gibi girdiği kuyumcudan bakmak için aldığı 11 bin TL'lik 2 bileziği alıp kaçan hırsız, berber tarafından yaklaşık 600 metre sonra yakalandı.

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