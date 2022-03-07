Anasayfa Video Galeriler Gündem Hırsızı döve döve polise teslim ettiler Hırsızı döve döve polise teslim ettiler 07 Mart 2022 Pazartesi Saat: 10:05 Ankara'da nöbetçi eczanedeki hırsızlık girişimi karakolda bitti. Eczacı ve teknisyen tarafından yakalanan eli bıçaklı zanlıyı döve döve polise teslim ettiler. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6225aebad975ad65fc0878b3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ukrayna'da gazetecilerin ölümden kıl payı kurtulduğu an kamerada Erman Toroğlu ile Gürcan Bilgiç birbirine girdi CHP'den ''Maaşınızla neler alabiliyorsunuz'' hareketi Adem Metan, ''sen niye oradasın'' eleştirilerine bu yanıtı verdi Cübbeli'den ''çok sevdiği'' iktidara ''yazıklar olsun'' çıkışı Demet Evgar’dan tek kişilik ''öldürülmek istemiyorum'' protestosu Ahmet Kural'ın avukatıyla dansı sosyal medyada olay oldu Erdoğan'ı çok kızdıracak video paylaşımı Rus savaş uçağı işte böyle düşürüldü