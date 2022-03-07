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Hırsızı döve döve polise teslim ettiler

Ankara'da nöbetçi eczanedeki hırsızlık girişimi karakolda bitti. Eczacı ve teknisyen tarafından yakalanan eli bıçaklı zanlıyı döve döve polise teslim ettiler.

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