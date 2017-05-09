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  3. 09 Mayıs 2017 09:50

Hırsızın böylesi!

Çekmeköy'de bir kuaför dükkanının önüne gelen otomobilin bagajından inen yüzü kapalı 2 kişi dizüstü bilgisayar çaldı. Bu ilginç anlar güvenlik kamerasına yansırken, suçlular polis tarafından olaydan 15 dakika sonra yakalandı.

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