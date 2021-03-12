Anasayfa Video Galeriler Gündem Hırsızın şeytani planı uçağı kaçırınca son buldu Hırsızın şeytani planı uçağı kaçırınca son buldu 12 Mart 2021 Cuma Saat: 13:00 Gittiği şehirlerde hırsızlık yapıp, çaldığı eşyaları kargoyla İstanbul'a gönderen Yavuz Ş., Kahramanmaraş'taki son işinde uçağı kaçırınca polise yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ve çalıntı eşyaları kargoya verdiği anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604b3bd2788046351e7c4a93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga ettiği iddiasıyla 2 öğrenciyi öldürdü CHP'li ve AK Partili vekil kameraların önünde birbirine girdi TBMM Başkanı Şentop: HDP'li Gergerlioğlu'nun dosyası Meclis'te Muğla'da 525 milyon dolarlık taş bulundu Yer İzmir... Bu görüntüler sosyal medyayı salladı Türkiye'de aşı yaptıran kaç kişi koronavirüse yakalandı? Antalya'da tartışma yaratan proje! ''Gece kulübü gibi...'' Kerem Bürsin ödül törenini terk etti Kalın'dan ''Biden, Erdoğan'ı neden aramıyor?'' sorusuna ilginç yanıt