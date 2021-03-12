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Hırsızın şeytani planı uçağı kaçırınca son buldu

Gittiği şehirlerde hırsızlık yapıp, çaldığı eşyaları kargoyla İstanbul'a gönderen Yavuz Ş., Kahramanmaraş'taki son işinde uçağı kaçırınca polise yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ve çalıntı eşyaları kargoya verdiği anlar kameraya yansıdı.

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