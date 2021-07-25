Anasayfa Video Galeriler Gündem Hırsızın talebi iş yeri sahibini isyan ettirdi! Hırsızın talebi iş yeri sahibini isyan ettirdi! 25 Temmuz 2021 Pazar Saat: 12:35 Malatya’da iş makinelerinin kablolarını çalarken unuttuğu cep telefonunu geri isteyen hırsızın bu talebi iş yeri sahibini isyan ettirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60fd3071de6adb2be04bcae7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı: Telefon çalmak isterken yakalandı Maske takmamak için sonuna kadar direndi: Yaz cezamı Behzat Uygur İzzet Yıldızhan'dan 1000 Euro isterse... İstanbul sahilinde meydan kavgası: Hiçbir şey onları durduramadı Antalya'da go-kart skandalı: Erkeksin kalk bir şey olmaz Hastanede korku dolu anlar! Yardım istediği polisin silahını kaptı Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'ndan bikini şov Kaçan kurbanlığı ararken kaybolmuştu! Onur Alp'in sır ölümünde yeni gelişme İnkum plajında denize girmek yasaklandı