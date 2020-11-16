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  3. 16 Kasım 2020 12:35

Hırsızlar bu sefer sert kayaya çarptı

İstanbul'da bir dükkanı soymak isteyen 2 hırsız dükkan sahibinin hışmına uğradı. Dükkanın sahibi tarafından sopayla kovalanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

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