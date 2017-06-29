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  3. 29 Haziran 2017 00:15

Hırsızlar bunu da yaptı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaldırımlardaki parke taşlarını sökerek traktöre yükleyen 3 hırsız, zabıtanın dikkati sayesinde fark edilerek gözaltına alındı.

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