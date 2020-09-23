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  3. 23 Eylül 2020 19:00

Hırsızlar bunu da yaptı- Yaşlı adamın 80 bin lirasını çalıp, evi ateşe verdiler

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Sağlık çalışanlarının koruyucu kıyafet içinde zorlu mücadelesi
Sağlık çalışanlarının koruyucu kıyafet içinde zorlu mücadelesi
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Kritik illerden biriydi... Vali açıkladı: Vaka sayılarını durdurduk
Kritik illerden biriydi... Vali açıkladı: Vaka sayılarını durdurduk
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Bakan Soylu: Hadi gitsin bir polisimiz Bodrum'da ev bulsun bakalım
Bakan Soylu: Hadi gitsin bir polisimiz Bodrum'da ev bulsun bakalım
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Maske denetiminde ortalık karıştı! Polislere saldırdılar
Maske denetiminde ortalık karıştı! Polislere saldırdılar
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Maskesiz gezen şahıstan polise tehdit: Sen zor kullan o zaman görüşürüz
Maskesiz gezen şahıstan polise tehdit: Sen zor kullan o zaman görüşürüz
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Üsküdar sahilinde iki büfe için yıkım kararı
Üsküdar sahilinde iki büfe için yıkım kararı
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