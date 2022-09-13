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Hırsızlara kızdı, bu pankartı astı

Afyonkarahisar'da bir vatandaş tarlasındaki sulama hortumlarını çalan hırsızlara isyan edip tarlasına işte bu pankartı astı.

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