Hırsızlara kızdı, bu pankartı astı

Afyonkarahisar'da bir vatandaş tarlasındaki sulama hortumlarını çalan hırsızlara isyan edip tarlasına işte bu pankartı astı.

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