Anasayfa Video Galeriler Gündem Hırsızlara kızdı, bu pankartı astı Hırsızlara kızdı, bu pankartı astı 13 Eylül 2022 Salı Saat: 17:10 Afyonkarahisar'da bir vatandaş tarlasındaki sulama hortumlarını çalan hırsızlara isyan edip tarlasına işte bu pankartı astı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63208f526b4db649e8228643" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Özcan Deniz, Feyza Aktan ve Samar Dadgar üçgeninde ihanet iddiası Hastane randevularına kota getirildi! İş makineleri Kapadokya'ya girdi! Görüntüler korkunç! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibini kaldırıp yere vurdu Trafikte bu sefer kadınlar birbirine girdi! Erkekler zor ayırdı Hayvansever akademisyenin hayatı kabusa döndü Nefes kesen operasyon! Teknede bin 700 kg kokain ele geçirildi Yolcu otobüsü alev alev yandı Milli sporcu Burhan Akbudak dünya şampiyonu oldu