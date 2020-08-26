  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 26 Ağustos 2020 13:50

Hırsızlık için girdiği evde dehşet saçtı: 2 ölü

Kırklareli'nin Vize ilçesinde hırsızlık için girdiği evin sahibi yaşlı çifti öldüren zanlı çiftin otomobiliyle kaçtı. Zanlı, polis ve jandarma ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Video Galeri
Dizi oyuncusunun 500 bin lirası gasp edildi
Dizi oyuncusunun 500 bin lirası gasp edildi
Video Galeri
Batman'da sokak ortasında kadın cinayeti kamerada
Batman'da sokak ortasında kadın cinayeti kamerada
Video Galeri
Erdoğan meydan okudu: Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz
Erdoğan meydan okudu: Yaparız diyorsak yaparız, bedelini de öderiz
Video Galeri
Tahliye edilen Musa O. hakkında flaş gelişme!
Tahliye edilen Musa O. hakkında flaş gelişme!
Video Galeri
Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O hesabın sahibi ''Dua edin'' diye seslendi
Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! O hesabın sahibi ''Dua edin'' diye seslendi
Video Galeri
PKK'lı teröristi annesi ikna etti! O anlar İHA kamerasında
PKK'lı teröristi annesi ikna etti! O anlar İHA kamerasında
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM