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  3. 18 Temmuz 2019 17:50

Hırsızlık için gitti dükkan sahibi izleyince gözlerine inanamadı !

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir işyerinin deposuna hırsızlık için giren kadın, çanta ve oyuncakları çaldıktan sonra tuvaletini yapıp depodan ayrıldı. DÜkkan sahibi görüntüleri izleyince şok oldu.

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