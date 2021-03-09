Hırsızlık şüphelisi 2 kadın marketi birbirine kattı

Bursa’da markete müşteri gibi giren 2 kadın hırsız, çalışanların durumu fark etmesi üzerine taşkınlık çıkartıp, çalışanları pompalı tüfekle öldürmekle tehdit etti.

Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60477629e30b5e1cdc1c9b13" allowfullscreen></iframe>