Anasayfa Video Galeriler Gündem Hırsızlık şüphelisi 2 kadın marketi birbirine kattı Hırsızlık şüphelisi 2 kadın marketi birbirine kattı 09 Mart 2021 Salı Saat: 16:20 Bursa’da markete müşteri gibi giren 2 kadın hırsız, çalışanların durumu fark etmesi üzerine taşkınlık çıkartıp, çalışanları pompalı tüfekle öldürmekle tehdit etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60477629e30b5e1cdc1c9b13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Uzman isim açıkladı: Vakalar bir ayda yüzde 63 neden arttı? Almanya'da Türk spikere linç kampanyası Makas atan sürücüyü evire çevire dövdüler! Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti! Sıcak hava balonunda ölüm kalım anları kamerada! Malili eski futbolcu Coulibaly'den olay açıklama Ümitcan Uygun'un arkadaşı canlı yayında genç kızı dövdü Hayvanat bahçesinde kan aktı: 2 ölü Belediye Başkanı'nın koltuğuna haciz