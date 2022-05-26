  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada! Öldüresiye dövdüler

Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada! Öldüresiye dövdüler

İstanbul Sultangazi'de hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Tabutun üzerinde ''twerk'' şov tepki çekti
Zuhal Topal'dan Gülşen'e sahnede bir garip taciz
CNN Türk canlı yayınında ortalık fena karıştı
Sadakatsiz dizisinde skandal sansür! O repliği sansürlediler
Karşısında polisleri görünce böyle isyan etti: ''Cezaevine girse de kurtulsak''
İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde...
Asgari ücrete ek zam gelecek mi? AK Parti'den bir açıklama daha
Teksas katliamcısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kamerada