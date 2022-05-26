Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada! Öldüresiye dövdüler

İstanbul Sultangazi'de hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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