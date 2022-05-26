Anasayfa Video Galeriler Gündem Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada! Öldüresiye dövdüler Hırsızlık şüphelisine meydan dayağı kamerada! Öldüresiye dövdüler 26 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 11:51 İstanbul Sultangazi'de hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, mahalleli tarafından tekme tokat dövüldü. O anlar ise bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/628f3f7d103cc43961090fd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tabutun üzerinde ''twerk'' şov tepki çekti Zuhal Topal'dan Gülşen'e sahnede bir garip taciz CNN Türk canlı yayınında ortalık fena karıştı Sadakatsiz dizisinde skandal sansür! O repliği sansürlediler Karşısında polisleri görünce böyle isyan etti: ''Cezaevine girse de kurtulsak'' İstanbul'da iğrenç olay! Parkta, herkesin gözü önünde... Asgari ücrete ek zam gelecek mi? AK Parti'den bir açıklama daha Teksas katliamcısının yeni görüntüleri ortaya çıktı 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı: Panik anları kamerada