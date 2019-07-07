Hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı
07 Temmuz 2019 09:25
Hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı
Mersin’de İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sıra bekleyen 4 kişinin ’tırnakçılık’ tabir edilen yöntemle para ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen şahıs, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek Gaziantep’te yakalandı. Edinilen bilgiye göre 4 kişi, farklı gün ve saatlerde Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sıra bekledikleri sırada para ve cep telefonlarının çalındığını...