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  3. 07 Temmuz 2019 09:25

Hırsızlık zanlısı önce kameralara sonra polise yakalandı

Mersin’de İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sıra bekleyen 4 kişinin ’tırnakçılık’ tabir edilen yöntemle para ve cep telefonlarını çaldığı belirlenen şahıs, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek Gaziantep’te yakalandı. Edinilen bilgiye göre 4 kişi, farklı gün ve saatlerde Mersin İl Göç İdaresi Müdürlüğü önünde sıra bekledikleri sırada para ve cep telefonlarının çalındığını...

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