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  3. 22 Mart 2020 12:35

Hırvatistan'da 6 büyüklüğünde deprem !

Avrupa ülkelerinden olan Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in kuzeyinde 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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