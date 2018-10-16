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ERDOĞAN'DAN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA KÖTÜ HABER
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  3. 16 Ekim 2018 12:05

Hitit’in Kızları Kanada’da Türkiye’yi temsil edecek

Anadolu’nun ilk kez kız öğrencilerden oluşan ’Hitit Angels’ robot takımı, gelecek yıl Kanada’da yapılacak olan Uluslararası First Robotics Competition (FRC) yarışmasında Türkiye’yi temsil edecek. Çorum’da Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde bir grup öğrenci ile robot takımı kuruldu. Liseli kızlardan oluşan ve ’Hitit Angels’ adı verilen takım 2017 yılından itibaren...

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