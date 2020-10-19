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  3. 19 Ekim 2020 16:40

Hitler'in kayıp denizaltısı Karadeniz'de

İkinci Dünya Savaşı sırasında Hitler'in Soyvetler Birliği'ne üstünlük sağlamak için gönderdiği 6 denizaltılık filodaki U20 denizaltısı görüntülendi. Sakarya'nın Karasu açıklarında görüntülenen U20 denizaltı, 20 metre derinlikte bulunuyor.

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