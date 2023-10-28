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Hizbullah, İsrail'e ait tankları böyle vurdu

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İsrail'e ait 2 tankın, Hizbullah tarafından havaya uçurulduğu anlar kameraya yansıdı.

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