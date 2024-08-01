Anasayfa Video Galeriler Gündem Hizbullah, İsrail'e saldırı başlattı Hizbullah, İsrail'e saldırı başlattı 01 Ağustos 2024 Perşembe Saat: 23:26 Güncelleme: 01 Ağustos 2024 Perşembe 23:26 Lübnan'da Hizbullah güçleri, İsrail'e hava saldırısı başlattı. İsrail'in kuzeyinde sirenler çaldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66abef8488ee071b2f0c3c33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Şanlıurfa'da kahreden kaza: 5 çocuk hayatını kaybetti İstanbul'da taciz gerilimi: Mahalleli sokağa döküldü, evi taş yağmuruna tuttu Sanayi sitesinde yangın kabusu: Yaralılar var 2 gün boyunca ölen yavrusunun başından ayrılmadı İranlı emlakçı evinde ölü bulundu Bunun adı vahşet: Kafası kesilmiş halde bulundu Antalya'da orman yangını Ankara'da tarihi anlar: ABD ile Rusya'dan casus takası ''Şansa yaşıyoruz'' dedirten olay: Kafede otururken yorgun mermi isabet etti