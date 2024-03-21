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  4. Hızlı tren hattı çalışmasında göçük: 2 işçi toprak altında!

Hızlı tren hattı çalışmasında göçük: 2 işçi toprak altında!

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı çalışması sırasında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

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