Anasayfa Video Galeriler Gündem Hobi bahçeleri için karar verildi: Hepsi yıkılacak Hobi bahçeleri için karar verildi: Hepsi yıkılacak 14 Ağustos 2024 Çarşamba Saat: 08:11 İZMİR'in Menderes ilçesinde, kanuna aykırı olarak yapıldığı tespit edilen 156 hobi bahçesi için yıkım kararı verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66bc3c8d88b3a6bfcd0a4ce3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Marmaray'da kıyamet koptu: Tekmeler, yumruklar havalarda uçuştu 90 milyon yaşındaki fosiller Türkiye'de... 59 ilde dev operasyon: Yüzlerce gözaltı var Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 11 yaralı Mourinho'dan maç sonrası ilginç açıklama: ''Başım belaya girebilir'' İzmir'de peş peşe orman yangınları Şehir hastanesi inşaatında göçük: Çok sayıda yaralı var Yanlış sünnet bir çocuğun hayatını kabusa çevirdi Yine Ankara, yine Altındağ, yine köpek ölümleri: 5 köpek ölü bulundu