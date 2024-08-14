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  4. Hobi bahçeleri için karar verildi: Hepsi yıkılacak

Hobi bahçeleri için karar verildi: Hepsi yıkılacak

İZMİR'in Menderes ilçesinde, kanuna aykırı olarak yapıldığı tespit edilen 156 hobi bahçesi için yıkım kararı verildi.

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