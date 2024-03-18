Anasayfa Video Galeriler Gündem Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var Hobi diye başlamıştı, şimdi metrelerce yüksekte 2+1 sıra dışı bir evi var 18 Mart 2024 Pazartesi Saat: 12:23 Rizeli 61 yaşındaki Ali Hamdi Uzunhasanoğlu, 150 yıllık ağacın gövdesine 2+1 ev yaptı. Ağaç evi görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f8081167a08bfea70fa8e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Asrın felaketi sonrası deprem bölgesinde beklenen hasat başladı 4 ilde kripto para vurgunu; 1'i asker 8 gözaltı Taksim'de kıskanç kadın dehşeti: Aldatılırken yakalandı ortalığı birbirine kattı Barajlar doldu ama... Uzmanlar ''görünmeyen'' tehlikeyi açıkladı Define avcıları hayalet köyü talan etti! 400 yıllık köy bu hale geldi... İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde binlerce işçi eylemde Seçime 12 gün kala bir mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı Ankara-Tatvan turistik treni biletleri satışa çıktı İstanbul'da panik anları! 19 işçi mahsur kaldı