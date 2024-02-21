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  4. Hobi olarak başlamıştı; devlet sanatçısı oldu

Hobi olarak başlamıştı; devlet sanatçısı oldu

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Aydın'da 44 yaşındaki bir kişi pandemi zamanında hobi olarak atıl ahşap parçaları ve eşyaları dönüştürerek başladığı hobisi sayesinde "Devlet Sanatçısı" oldu.

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