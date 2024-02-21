Anasayfa Video Galeriler Gündem Hobi olarak başlamıştı; devlet sanatçısı oldu Hobi olarak başlamıştı; devlet sanatçısı oldu 21 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 13:55 Güncelleme: 21 Şubat 2024 Çarşamba 13:55 Aydın'da 44 yaşındaki bir kişi pandemi zamanında hobi olarak atıl ahşap parçaları ve eşyaları dönüştürerek başladığı hobisi sayesinde "Devlet Sanatçısı" oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d5d6b588e71cc8c1009e23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR BTP'nin Kadıköy adayı Nurcan Sabur, Alex heykelinin yanına pankartını astı İki ayda 2'nci kez oluyor: Eşini 2'nci kez fidye için kaçırdılar Çinliler Ejderha Yılı'na İstanbul'da girdi İstanbul'da korkunç kaza: Fren yerine gaza basınca... Hepsi Antalya'da üretiliyor, 8 Mart'ta Türkiye'nin kadınlarına gidecekler Trafikte kadınlar, sonra erkekler birbirine girdi Sultanahmet'te turisti soyan yankesici kamerada 5 ilde DEAŞ operasyonu: 47 şüpheli yakalandı İşte Türkiye'nin Sibirya'sı! 3 metre kar yağdı; evler kayboldu