  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor

Hobi olarak başlamıştı, şimdi Türkiye'nin dört bir yanına satıyor

Güncelleme:

Çankırı’da yaşayan bir genç girişimci ilkokul yaşlarında hobi olarak başladığı çiftçiliği mesleği haline getirdi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Türk astrofotoğrafçının çektiği bu Güneş fotoğrafı tüm Dünya'yı büyüledi
İlkokulda şoke eden olay! 6 yaşındaki çocuğu havaya kaldırıp fırlattı
2 terörist daha etkisiz hale getirildi
Anadolu parsı yeniden ortaya çıktı! Fotokapana yakalandı
İranlı turistler yılbaşı için Türkiye'yi seçti: Otellerde yer kalmadı
Sosyal medyanın güzel fenomeni tacizcisini böyle ifşa etti
Çantasından GPS cihazı çıkan Semih Kaya ifadesinde her şeyi anlattı
İstanbul'da iş yerinde korkutan yangın
Gün ağarırken beliren dolunay mest etti