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  4. Hocanın Alafranga tuvalet sözleri gündem oldu: Orada biriken suda şeytan yıkanıyor

Hocanın Alafranga tuvalet sözleri gündem oldu: Orada biriken suda şeytan yıkanıyor

Sosyal medyada bir hocanın alafranga tuvalet için söylediği sözler kısa sürede gündem oldu.

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