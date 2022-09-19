Anasayfa Video Galeriler Gündem Hocanın Alafranga tuvalet sözleri gündem oldu: Orada biriken suda şeytan yıkanıyor Hocanın Alafranga tuvalet sözleri gündem oldu: Orada biriken suda şeytan yıkanıyor 19 Eylül 2022 Pazartesi Saat: 22:50 Sosyal medyada bir hocanın alafranga tuvalet için söylediği sözler kısa sürede gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6328c7f891b0d70f9d14b993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yürekleri ağızlara getiren görüntü: İşçilerin taşları yukarı böyle çıkardı Solmaz Çiros 2500 Euro aldığı düğünden böyle kovuldu İktidara soğuk duş etkisi yaratan son seçim anketi canlı yayında açıklandı İstanbul'da alkollü kadın trafiği birbirine kattı Alanya'da orman yangını İstanbul'daki dev yangın 20 saat sonra söndürüldü İstanbul’da 1.500 yıllık tarihi keşif Gaziantep FK'nın bulunduğu Trabzon-İstanbul uçağında ortalık karıştı İstanbul'da polislere silahlı saldırı