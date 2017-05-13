CANLI MAÇ KANARYA KADIKÖY'DE AĞIR YARALI !
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  3. 13 Mayıs 2017 20:45

Hollywood yıldızı Nicole Kidman Bodrumda

Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin açılışına katıldı.

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