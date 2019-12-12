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  3. 12 Aralık 2019 09:45

Hortum Bodrum'u savaş alanına çevirdi

Bodrum’da, denizden karaya vuran hortum, ortalığı savaş alanına çevirdi. Eşyaları havada uçuran hortuma yürürken yakalanan bir kadın, uçmaktan araçların arasında saklanarak kurtuldu.

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