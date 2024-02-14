Anasayfa Video Galeriler Gündem Hortum, dolu, sağanak... Üçü bir arada etkili oldu Hortum, dolu, sağanak... Üçü bir arada etkili oldu 14 Şubat 2024 Çarşamba Saat: 16:10 Güncelleme: 14 Şubat 2024 Çarşamba 16:10 Mersin'de sağanak ve dolu yağışı etkili olurken, Akdeniz'de meydana gelen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ccbbd6c44904bd3d05aba3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'nin insansız hava aracı Anka-3'ten heyecanlandıran görüntüler Erdoğan 12 yıl sonra Mısır'da: Sisi tarafından törenle karşılandı Maden faciasının en yakın görüntüsü ortaya çıktı Serdar Ortaç'tan hem CHP'lilere hem de Tarkan'a küfür yağmuru İstanbul'da insanlık öldü! Kuryeler için insanlık dışı önlem İstanbul'da akraba savaşı! Kadınlı erkekli bir birlerine girdiler İstanbul'da şoke eden görüntü: Maganda değil, trafik teröristi! İstanbul'un göbeği Taksim'de silahlı saldırı: ''Husumetlime benzettim'' Selde kendi hayatını hiçe saydı... Nefes kesen anlar kamerada