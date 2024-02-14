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  4. Hortum, dolu, sağanak... Üçü bir arada etkili oldu

Hortum, dolu, sağanak... Üçü bir arada etkili oldu

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Mersin'de sağanak ve dolu yağışı etkili olurken, Akdeniz'de meydana gelen hortum cep telefonu kamerasına yansıdı.

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