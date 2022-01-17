Anasayfa Video Galeriler Gündem Hortum kabusu kamerada Hortum kabusu kamerada 17 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 08:16 ABD’nin Florida eyaletinin güneybatısını vuran hortumda çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e4fb90d65f0d40dd33a733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Gemi trafiği durduruldu Bursa'da kimya fabrikasında yangın Yargı dizisine damgasını vuran ''KPSS'' sahnesi Karadeniz gazını taşıyacak borular Filyos'ta Skandal! Ünlü şarkıcı ''hava soğuk'' deyip konsere çıkmadı Melih Gökçek: ''Darbeyi ben önledim'' İstanbul'da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kabusu yaşattılar Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti Metroda dehşet! Kadını raylara itti!