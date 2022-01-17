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Hortum kabusu kamerada

ABD’nin Florida eyaletinin güneybatısını vuran hortumda çok sayıda ev ve iş yeri hasar gördü.

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