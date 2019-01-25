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  3. 25 Ocak 2019 11:31

Hortumda kaybolan Buse’yi arama çalışmaları havadan görüntülendi

Antalya’nın Kemer ilçesinde hortumun dereye fırlattığı aracın içerisinde bulunamayan üniversite öğrencisi Buse Acar’ı (20) arama çalışmaları havadan görüntülendi. Antalya’nın Kemer ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında manzara seyretmek için evinden otomobilleriyle çıkan Ayla Acar ile kızı Buse Acar (20), Kuzdere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada hortuma yakalandı....

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