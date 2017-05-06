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  3. 06 Mayıs 2017 19:15

Hostesler havada, 'lorke lorke' türküsü ile halay çekti

MUŞ'un Varto ilçesinden bir etkinlikte sahne almak için İstanbul'a gelen '11 Köyün Koro ve Orkestrası' üyesi çocuklar uçakta hosteslerle birlikte şarkı söyleyip halay çekti.

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