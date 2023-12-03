Anasayfa Video Galeriler Gündem House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı 03 Aralık 2023 Pazar Saat: 23:50 Güncelleme: 03 Aralık 2023 Pazar 23:50 Game of Thrones efsanesinin öncesini anlatan House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/656cea22da7377d34804bf23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kan donduran görüntüler! Suç üstü yakalandılar Termometreler -25'i gösterdi, ortaya bu görüntüler çıktı Düğün konvoyu demeye bin şahit lazım: Yolu kesip silahları peş peşe ateşlediler Cem Davran’ın ''Cumhuriyet'' çıkışı gündeme damgasını vurdu Yine Esenyurt, yine günlük kiralık ev, yine vahşet Yakışıklı Güvenlik ve Xorto hayranlarıyla buluştu, ortalık karıştı! Boks maçını aratmayan kavga kamerada Trafikte dehşet! Tartıştığı sürücüleri aracıyla sıkıştırdı Beşiktaş kongresine üyelerden yoğun ilgi