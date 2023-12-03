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House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı

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Game of Thrones efsanesinin öncesini anlatan House of Dragon'un 2. sezon fragmanı yayınlandı.

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